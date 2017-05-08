Besni Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyon Anlaşması İmzalandı

Adıyaman'ın Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ve protokol inceleme sürecinin ardından banka promosyon anlaşması imzalandı.

Adıyaman'ın Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ve protokol inceleme sürecinin ardından banka promosyon anlaşması imzalandı.

Halk Bankası ile personel açısından memnun edici bir anlaşma imzalandığını belirten Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, "Ülkemizde ve ilçemizde faaliyet gösteren bankalarımızdan biri ile anlaşma imzaladık. Tarafımıza iletilen mesajlar ve verilen taahhütler ile personelimizin memnuniyetsizlik yaşamayacağını ve kaliteli bir hizmet alacağına olan inancımız tamdır. Zorlu ve yoğun bir hazırlık süreci, akabinde şeffaf bir ihale süreci ve detaylı bir şekilde hazırlanmış protokol ile bu süreci atlattık. Tüm personelimize ve Halk Bankasına hayırlı uğurlu olsun. Herkesin memnun olacağı bir anlaşma olmasını diliyorum" dedi.

İmza törenine Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Halk Bankası Besni Şube Müdürü Mehmet Karakurt ve Halk Bankası Servis Yetkilisi Bektaş Nergiz Katıldı.