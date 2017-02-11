Besni Ve Gölbaşı İlçelerinde "Huzur Türkiye" Uygulaması

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı İlçelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından ilçede geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı.

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı İlçelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından ilçede geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı.

Besni'de 41 polis ve 6 ekip ile 70 Jandarma personelinin katıldığı "Huzur Türkiye" uygulamasında ekipler araçlarda ve sürücülerin üstlerinde aramalar yaparken, uygulama sonunda 452 şahıs ve 74 araç sorgulandı. Araması ve asker kaçağı olduğu öğrenilen 6 şahıs yakalandı. Ayrıca Besni merkez, belde ve köylerde umuma açık çok sayıda iş yeri denetlendi.

Gölbaşı İlçesinde ise, 38 polis ve 5 ekibin katıldığı Huzur Türkiye uygulamasında 327 şahıs ile 78 araç sorgulandı ve aramalarda 3 şahıs yakalandı. Ayrıca umuma açık 16 iş yeri denetlendi ve 2 iş yerine işlem yapıldı.

Ekipler, asayişin, huzur ve güvenin sağlanması ve kamu düzeninin korunması için araçları tek tek durdurarak didik didik arama yaptı. Araçları durdurulan vatandaşlar aşağı indirilerek kimlikleri alınıp genel bilgi taraması yapıldı.

Yapılan uygulamalardan son derece memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar ise bu uygulamaların sıklıkla devam etmesi gerektiğini söylediler.