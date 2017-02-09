Besni’de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Yapıldı

Adıyaman'ın Besni İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim...

Adıyaman'ın Besni İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği toplantısı düzenlenerek sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar masaya yatırıldı.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Kültür Salonunda yapılan toplantıya Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Arslan, kurum amirleri, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Yapılan toplantıda ilçenin sosyal, kültürel ve sportif anlamdaki eksiklikleri masaya yatırılarak çözüm önerileri görüşüldü.

Besni İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2016 yılı faaliyetleri ve 2017 yılında yapılacak olan faaliyetler katılımcılara anlatılarak yeni projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

53 farklı alanda 103 kurs düzenlediklerini belirten İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Arslan, "Bu kurslarımızı biz üç ana başlıkta değerlendiriyoruz. Bunlardan birincisi okuma, yazma kurslarımız, ikincisi mesleki ve teknik kurslar, üçüncüsü ise sosyal, kültürel ve sportif kurslar olmak üzere değerlendiriyoruz. Okuma, yazma kursları çerçevesinde 49 vatandaşa hizmet veriyoruz. Okuma, yazma kursları çerçevesinde toplam 12 kurs açtık. Bu faaliyetler neticesinde 49 vatandaşımıza okuma, yazma öğretmeyi gerçekleştirdik.

Mesleki ve Teknik kurslar çerçevesinde 35 farklı alanda 48 kurs düzenledik. Bu kurslar neticesinde toplam bin 280 vatandaşımızın kurslara katılımını sağlamış olduk. Sosyal, kültürel ve sportif kurslar çerçevesinde ise yine 15 farklı alanda 43 faaliyet gerçekleştirdik. Bu kurslar neticesinde toplam 705 vatandaşımızı kurslara dahil ettik. Bu 103 kursumuzun 54 tanesini birinci dönem sonu itibariyle tamamladık. Hali hazırda devam eden 49 kursumuz mevcuttur" diye konuştu.

İlçemizde Mustafa Baba İlköğretim Okulunda 3 sınıf, Besni İlköğretim Okulunda 2 sınıf, Besni Eğitim Vakfı İlköğretim Okulunda 2 sınıf, Gülüsüm İbrahim Erdemoğlu İlkokulunda 1 sınıf, Namık Kemal İlkokulumuzda 1 sınıf olmak üzere 9 sınıfımızda toplam 160 tane Suriyeli çocuklara yönelik Türkçe öğrenim kursu gerçekleştirdik. Yetişkinlere yönelik ise Besni İlköğretim Okulunda 20 kişiden müteşekkir bir sınıfımızda da yine Türkçe Öğrenim Kursunu sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

2017 yılı için yeni kurslar için de bilgiler veren İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Arslan, "Özellikle mesleki ve teknik kurslarda rölyef, filografi ve kabak süsleme kurslarını açarak bunu kurumlar bazında gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Diğer tarafından özellikle kurumlarla işbirliği çerçevesinde personellerine yönelik talep olursa diksiyon, etik kurallar, imaj, protokol kursları düzenlemeyi de düşünüyoruz. 2017 yılı içerisinde ulaşamadığımız, Türkçe öğretemediğimiz çocuklar varsa ciddi bir saat çalışması yapıp o çocuklarında okuma-yazma ve Türkçe öğrenmeleri için kurslara dahil edeceğiz. Daha önceki görev yerimde bu tür bir ekip kurduk, içinde asker ve polis arkadaşlar da vardı. Müzik öğretmenlerimizden daha çok farklı branşlardaki öğretmen arkadaşlarımız hem sesiyle hem sazıyla böyle bir organizasyonun içinde yer almıştı ve çok renkli bir ekip oluşmuştu. Bu çalışma burada da denenebilir. Bu konuda da bir saha yoklaması yapıp Besni'de güzel bir öğretmenler korusu çıkartabiliriz" şeklinde konuştu.

İlçedeki Halk Eğitim Merkezi Binasının yetersiz kalması nedeniyle yeni bir bina yapılması gerektiğini söyleyen Kaymakam Gencer, "İlçemizde ki binamızın durumu bu işi yapmaya hiç elverişli değil. Milletvekillerimiz geldiği zaman onlara da konuyu iletelim. Bu işin takipçisi olalım. En azından bizim kendi yatırım programımızda yer vererek bu eksikliği giderelim" şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar ise sayının artması için okulların sahada çalıştıklarını belirterek, "Bu sene zaten mecburi kayıt süremiz başladı. Bunun için okullarımız sahaya da çıktılar. Bayağı bir kayıt artışımız var ama artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

İlçe Halk Eğitim Merkezinin kurumlara yönelik açtığı kursların katılımcılara aktarılmasından sonra toplantı sona erdi.