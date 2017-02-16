Besni’de Mhp’li İlçe Başkanı Hamdi Arslan:

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'li (MHP) Başkan Hamdi Arslan, teşkilat olarak referandumda evet oyu vereceklerini söyledi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'li (MHP) Başkan Hamdi Arslan, teşkilat olarak referandumda evet oyu vereceklerini söyledi.

MHP İlçe Başkanı Hamdi Arslan, ülkücülerin bir kısmının hayır oyu vereceğine dair söylentilerin dikkate alınmaması gerektiğini de söyledi. Arslan, "Açıkça ifade ediyorum ki, hiçbir ülkücü CHP zihniyeti ve komünistlerce hareket etmeyecektir" dedi. Başkan Arslan, "Biz MHP Teşkilatı olarak Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin kararları doğrultusunda referandumda evet oyu vereceğimizi yineliyoruz. Fakat bazı kendini bilmez şahıslar ülkücülerin bir kısmının hayır oyu vereceğine dair lakırdı etmektedir. Açıkça ifade ediyorum ki, hiçbir ülkücü CHP zihniyeti ve komünistlerce hareket etmeyecektir. Besni MHP İlçe Başkanlığı ve bütün tabanımız olarak referandumda evet oyu kullanacağız. Devlet Bahçeli'nin emriyse, gerisi bizim için teferruattır. Bu anlamda bütün Besni halkını da sabahın ilk saatinden oy sayımının son dakikalarına kadar sandıklara canı gönülden sahip çıkmaya davet ediyorum. Herkes demokratik, hakkını istediği gibi kullanabilir fakat referandumda Evet çıkması sonucu diktatörlük, tek adamlık gibi sıfatların oluşacağını iddia edenler demokratik olmayan söylemlerle Evet oyu kullanacak insanlarımıza linç girişimi kampanyası başlatmış bulunmaktadırlar.

Oysa bizler kimsenin seçim hakkına saygısızlık göstermiyoruz. Türk milletinin geleceği için önemli olan bu referandum sürecinde milletimizin provokasyonlara gelmemesini önemle belirtiyorum. Biz ülkücü hareket olarak milliyetçi Türkiye için Evet diyoruz, FETÖ ve PKK ile mücadele için evet diyoruz, bütün Türk yurtlarının hürriyete kavuşması için Evet diyoruz, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için evet diyoruz" dedi.