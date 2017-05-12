Bestler Dereler’de 35 Pkk’lı Etkisiz Hale Getirildi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda 35 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda 35 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bugün yapılan operasyonda 6 PKK'lı, 19 Nisan'dan bu yana toplam 35 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında icra edilen ve yirmi dokuz (29) Bölücü Terör Örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bölgede Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığının katılımıyla devam eden 2. safha operasyonda; 12 Mayıs 2017 (bugün) tarihinde Bölücü Terör Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir Jandarma Astsubay Çavuşumuz şehit olmuş, devam eden sıcak temasta altı (6) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede sıcak temas devam etmekte olup 19 Nisan 2017 tarihinden bugüne toplam otuz beş (35) Bölücü Terör Örgütü mensubu Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." Denildi.