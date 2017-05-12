  • BIST 94.996
  • Altın 141,038
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 15 °C

Bestler Dereler’de 35 Pkk’lı Etkisiz Hale Getirildi

» »
Bestler Dereler’de 35 Pkk’lı Etkisiz Hale Getirildi
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda 35 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda 35 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bugün yapılan operasyonda 6 PKK'lı, 19 Nisan'dan bu yana toplam 35 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında icra edilen ve yirmi dokuz (29) Bölücü Terör Örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bölgede Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığının katılımıyla devam eden 2. safha operasyonda; 12 Mayıs 2017 (bugün) tarihinde Bölücü Terör Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir Jandarma Astsubay Çavuşumuz şehit olmuş, devam eden sıcak temasta altı (6) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede sıcak temas devam etmekte olup 19 Nisan 2017 tarihinden bugüne toplam otuz beş (35) Bölücü Terör Örgütü mensubu Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." Denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılmaz: "560 Binin Üzerinde Öğretmen Tayin Ettik"12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Dünyaca Ünlü Eğlence Mekanı Moloz Yığınında Döndü12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şurası Samsun’da Toplandı12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Şehit Uzman Onbaşıyı Son Yolculuğuna Binler Uğurladı12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Canpolat’tan Ağbaba’ya Cevap12 Mayıs 2017 Cuma 18:13
  • 8 Çocuk Babasının Organları 3 Kişiye Umut Oldu12 Mayıs 2017 Cuma 17:48
  • Hepsi Kayseri’de: Saç Teline Yazılan Besmele, Dünyanın En Küçük Kur’an-ı Kerim’i, Allah’ın 99 İsminin Yazılı Olduğu Tespih12 Mayıs 2017 Cuma 17:38
  • Bingöl’de Kurtarma Ekiplerinin Tatbikatı Gerçeği Aratmadı12 Mayıs 2017 Cuma 17:33
  • Bakan Çelik, Suudi Arabistan Büyükelçisi El-khereji’yi Kabul Etti12 Mayıs 2017 Cuma 16:55
  • Uzmanlar Uyarıyor "Trabzon-erzurum Depremlerine Dikkat"12 Mayıs 2017 Cuma 16:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti