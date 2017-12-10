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Beton-beton ve yine beton…

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TEKİN AKIN

Geçtiğimiz günlerde, devletin en tepesinden gelen ses, kentlerimizin betona teslim edildiği ile ilgiliydi.

Bu ses Cumhurbaşkanından gelmişti.

Bu konuşmayı dinlerken, yerel yöneticilerin ne düşündüklerini merak ettim.

Sanıyorum şimdi hepsi betona ve ranta karşı olan yerel yöneticiler olmuşlardır.

                                                           * * *

Yerel yönetimler her yağmur yağdığında, Tabiat ana tarafından Seviye belirleme sınavına tabi tutulduklarını anlamamışlardı.

Kentlerimizin ranta teslim edilmiş olduğu anlamına gelen bu örnekler kentlerimiz adına talihsizlikti.  

                                                           * * *

Çevrecilerin çok güzel bir sılagonları vardı. “Bu dünya bizim kirletmeyelim, birbirimize zehretmeyelim” diye.

Yerel yönetimler bizlere bu dünyayı zehrettikler. .

           

                                                           * * *

Kentlerimizin büyük bölümünde,

- Beton yeşili, rant hırsı da kent planlamalarını yok etti.

- Yıllardır söz dinlemeyen ve her yaptıklarını doğru sanan yerel yöneticiler de, birinci ağızdan yapılan bu uyarıları inşallah bizim kadar dikkatle dinlemişlerdir.

                                                           * * *

Netice olarak halkımız yerel yöneticilerimizin kulaklarını çekmeyi beceremedi.

Yeşil Bursa dediğimiz ilimizde bile yeşili büyüteçle ararken, Anadolu’nun boz kırlarının ortasındaki Eskişehir’in güzelliğini görmek ve göstermek lazım.

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