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Beton Dökme Aracının Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

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Beton Dökme Aracının Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen iş kazasında, 23 yaşındaki inşaat işçisi beton dökme aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen iş kazasında, 23 yaşındaki inşaat işçisi beton dökme aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Bodrum'a bağlı Yalı Mahallesinde yapımı devam eden bir sitenin inşaatında çalışmak üzere kısa bir süre önce Mardin'den Bodrum'a gelen 23 yaşındaki Abdullah Değirmenci, akşam saatlerinde beton dökme aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, beton dökme aracının bina temeline harç boşalttığı sırada araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Aracın devrilmesi ile birlikte beton harcının boşaltıldığı dev hortum bir anda aşağıya düştü. Tam o sırada orada bulunan inşaat işçisi Değirmenci harç hortumunun altında kalarak hayatını kaybetti. Abdullah Değirmenci'nin henüz 3 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi. Çevredeki diğer çalışanların yardıma koşması bir fayda sağlamayınca olay yerine 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin inşaat işçinin hayatını kaybettiğini belirlemesi sonrasında olay yerinde jandarma ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucu çıkartılan cenaze Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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