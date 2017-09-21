Beton Mikseri Dereye Uçtu: 1 Yaralı

Kağızman'da virajı alamayan beton mikseri, dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kağızman'da virajı alamayan beton mikseri, dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Kars-Kağızman Paslı Geçidinde meydana geldi. Kars'tan, Kağızman istikametine seyir halindeki beton mikseri Paslı Geçidinde virajı alamayarak dereye uçtu. Kazada beton mikseri sürücüsü yaralandı. Yaralı yolu kullanan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak Kağızman Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan dereye uçan beton mikseri vinç ve iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.