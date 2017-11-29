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Beton mikseri onu hayattan kopardı

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Beton mikseri onu hayattan kopardı
Ordu'da tekstil fabrikasında çalışan 25 yaşındaki bir genç kız, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ü.T. yönetimindeki 61 K 3552 plakalı beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Berna Yanık'a çarptı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Berna Yanık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenilen genç kızın İzmir-Narlıdere’de askerlik yapan kardeşinin yemin törenine gittiği, dönüşünün ertesi günü bu olayın meydana geldiği öğrenildi. Genç kızın ölümü büyük üzüntüye sebep oldu.

TOPRAĞA VERİLDİ
Berna Yanık için Gölköy ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yanık’ın ailesi, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert ve mahalle halkı katıldı. Cenaze namazının ardından Berna Yanık, aile kabristanlığında toprağa verildi. Sürücü Ü.T. polis tarafından gözaltına alındı.

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