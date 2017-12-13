Beton Mikserini Kardan Böyle Çıkardılar

Artvin'in Kafkasör mevkiinde özel bir şirkete ait beton mikseri kar dolayısıyla yoldan çıktı.

Artvin'in Kafkasör mevkiinde özel bir şirkete ait beton mikseri kar dolayısıyla yoldan çıktı. İlerleyemeyen beton mikserinin imdadına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Tonlarca ağırlıktaki beton mikserini iten vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Öte yandan Artvin'de yağan karın etkisi ile Ardanuç ilçesinde 3, Şavşat ilçesinde 16 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşama kapalı bulunuyor.