Samsun'un Bafra ilçesinde beton mikserinin kopardığı kabloya takılan kadın yaralandı.
Olay, Fatih Mahallesi Özbek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yürüyen Nurten Bayrak(50), beton mikserinin kopardığı kabloya dolanarak yerde sürüklendi. Çevredeki vatandaşların uyarısı ile kamyon durdurularak yerde sürüklenen kadın kurtarıldı. Yaralanan yaya, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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