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Beton Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu

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Beton Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden İznik'e seyir halinde olan Ahmet S. (28) idaresindeki beton yüklü 16 ZE 840 plakalı kamyon, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kamyonun kupasında sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. 112 sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Ahmet S., ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beton Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu

Beton Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu

Beton Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu

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