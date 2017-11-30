Beü Alaplı Myo’ya Üç Yeni Bölüm Açılıyor

Alaplı'ya 4 yıllık eğitim veren Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda üç yeni bölüm açılıyor.

Alaplı'ya 4 yıllık eğitim veren Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda üç yeni bölüm açılıyor.

BEÜ 1 ayrı yerleşkesinde bölgenin ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda kaliteden ödün vermeden her geçen yıl nitelikli büyümesini sürdürüyor. Özellikle son yıllarda tüm yerleşkelerde insan kaynağı kapasitesinin artırılması yanında yaptığı yatırımlarla, derslikler, laboratuvarlar, etüt merkezleri, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler, çevre düzenlemeleri ve spor tesislerinin yaygınlaşmasıyla dikkat çeken BEÜ, her geçen gün kurduğu yeni birimlerle öğrenci kapasitesini de orantılı bir şekilde artırıyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 40 bin öğrenciye ev sahipliği yapan BEÜ, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 45 bin öğrenciye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar şunları söyledi:

"Üniversitemiz kalite odaklı büyümesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Tüm çalışma arkadaşlarımın yoğun çabaları ve paydaşlarımızın büyük destekleri ile Üniversitemiz artık 14 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul, 30 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 9 Meslek Yüksekokulu, 36 bin öğrencisi ve yaklaşık 2400 akademik ve idari personeli ile Batı Karadeniz Bölgesinin güçlü bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir. 11 ayrı yerleşkemizde bir taraftan yatırımlarımıza devam ederken diğer taraftan mevcut altyapı imkânları ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önüne alarak büyümemizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde dört yıllık "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" "Yönetim ve Bilişim Sistemleri" ve "Sigortacılık ve Risk Yönetimi" bölümlerinin Alaplı Yerleşkesinde açılması için çalışmalarımız başlatılmıştır. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında YÖK tarafından teklifimizin kabul edilmesi halinde Alaplı yerleşkemizin eğitim kapasitesini artırmış olacağız. Bu önemli adımın başarıyla tamamlanmasını temenni ediyor, Üniversitemize ve Alaplı İlçemize hayırlı olmasını diliyorum."