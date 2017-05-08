Beü Farabi Iv Ar-ge Ve İnovasyon Proje Pazarı

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 4. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 4. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin daha meraklı ve bilgili gençler yetiştirmesi gerektiğini vurguladı. Özdebir, "Bu coğrafyada burayı bize yurt yapanlara, verdikleri yurdu savunabilmemiz için çok çalışmamız, bilimde, fende, arge ve inovasyonda bu yarışı sürdürmemiz lazım" dedi.

BEÜ'de bu yıl 4. düzenlenen Farabi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Spor Salonu'nda düzenlendi. Açılışa Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'in yanı sıra Zonguldak Valisi Ali Kaban, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve davetliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşma yapan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekti.

Türkiye'nin dünyanın ağırlık merkezi bir ülke olduğuna vurgu yapan Özdebir, hem verimlilikte hem de kalitede artışın sağlanmasını vurguladı. Daha meraklı ve bilgili gençler yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Özdebir, şöyle dedi:

"Bilgi yoğun faaliyetlerdeki istihdam, bilgi yoğun hizmet ihracatı, yurt dışından sağlanan patent ve lisans gelirleri, pazara ve işletmelere yeni inovasyon satışları, ekononmik etkiler endeksinde 0.27 puanla 32. sıradayız. AB ortalaması 0.60. Bu tabloyu acilen değiştirmemiz, inovasyon süreçlerini sanayimize hakim kılmamız gerekmektedir. Sürdürülebilir bir büyüme sağlanabilmesi için bu zorunludur. Eğitim sistemimizin, üniversitelerimizin daha meraklı gençler, daha bilgili gençler yetiştirmesi lazım. Bu günlerde domates de Rusya nedeniyle çok popüler bir tarım ürünüdür. Türkiye yaklaşık 700 milyon dolarlık domates satıyor. Hollanda, 1.8 milyar dolarlık domates satıyor. Yani bizim bir ilimiz kadar ülke, bizim iki mislimizden fazla miktarda domatesi satıyor. Önemli bir fark daha var. Domatesi de bizden neredyse iki misli fazla fiyata satıyor. Bizim hem verimlilikte hem de kalitede artış sağlamamız lazım. 2017 yılındayız. 2017 senede üretilen tüm bilgiyi, yaklaşık 1.6 yılda veya 1.5 yılda katlıyoruz. Bir o kadar daha 2017 senede üretilen bilgi kadar yeni bilgi üretiyoruz. Dünyanın ağırlık merkezi bir ülkede yaşıyoruz. Bir çok filozof ve bir çok devlet adamının, tarihi büyüklerin söyledikleri bir şey var. Dünyaya sahip olmak için bizim üzerinde yaşadığımız coğrafyaya sahip olmak lazım. Biz her zaman mücadele içerisinde bu yarışta olmak, öncü olmak zorundayız. Bizlere özellikle gençlerimize bu anlamda çok görev düşüyor. Çok kıymetli bir coğrafyada çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Bu coğrafyada burayı bize yurt yapanlara, verdikleri yurdu savunabilmemiz için çok çalışmamız, bilimde, fende, arge ve inovasyonda bu yarışı sürdürmemiz lazım."

Zonguldak Valisi Ali Kaban da Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nın önemine vurgu yaptı. Programda Sanayi Odası Başkanı Özdebir'e çeşitli hediyeler verildi. Protokol üyeleri proje pazarında yer alan projeleri inceledi.