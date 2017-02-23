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Beü İbn-i Sina Kampüsünde Sosyal Tesisler Kompleksi Hizmete Giriyor

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Beü İbn-i Sina Kampüsünde Sosyal Tesisler Kompleksi Hizmete Giriyor
Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina Kampüsü Kütüphane ve Sosyal Tesisler Kompleksi Mart ayında hizmete giriyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina Kampüsü Kütüphane ve Sosyal Tesisler Kompleksi Mart ayında hizmete giriyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer 22 Şubat Çarşamba günü İbn-i Sina Kampüsü Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. İncelemeye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu, BEÜ Genel Sekreteri Ertuğrul Karalar, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanları katıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İbn-i Sina Kampüsü'nde inşa edilen Sosyal Tesis Kompleksinde öğrenci ve personel yemekhaneleri, 7/24 hizmet verecek olan kütüphane ve etüd merkezleri, öğrenci kulüp odaları, toplantı salonları, kafeterya ve kitabevi gibi birimler yer alıyor. Ayrıca PTT, kuaför ve laundry hizmetlerinin verilebileceği alanlar da yer alıyor.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer Sosyal Tesislerin mart ayı içerisinde hizmete gireceğini belirterek şunları söyledi:

"İbn-i Sina Kampüsümüz her geçen gün büyümesine hızla devam ediyor. Bünyesinde 4 fakülte, 4 araştırma ve uygulama merkezi, bir meslek yüksekokulunu kapsayan kampüsümüze son yıllarda çok önemli yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarımız aynı hızla devam ediyor. Yapılan bu kompleks İbn-i Sina kampüsüne önemli bir değer katacak ve ihtiyaçları giderecek. 2010 yılında 1400 öğrencinin eğitim gördüğü İbn-i Sina Kampüsümüzde bugün 4500 öğrenci eğitim alıyor. İçinde bulunduğumuz Sosyal Tesis Kompleksi bu açıdan önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak. Sosyal Tesis Kompleksinde öğrenci ve personel yemekhaneleri, kütüphane ve etüd merkezlerinin haricinde öğrenci kulüp odaları, toplantı salonları, kafeterya ve kitabevi gibi birimler yer alacak. Sağlık Kampüsümüz için büyük önem arz eden kompleks Mart ayı içerisinde hizmete girecek. İbn-i Sina Kampüsü Kütüphane ve Sosyal Tesis Kompleksi'nin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum."

Beü İbn-i Sina Kampüsünde Sosyal Tesisler Kompleksi Hizmete Giriyor

Beü İbn-i Sina Kampüsünde Sosyal Tesisler Kompleksi Hizmete Giriyor

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