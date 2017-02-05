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Beü Kalite Komisyonu Sivil Toplum Kuruluşları İle Buluştu

» »
Beü Kalite Komisyonu Sivil Toplum Kuruluşları İle Buluştu
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kalite Komisyonunun 31 Ocak tarihli toplantısına Zonguldak Türk Kızılayı, Zonguldak Mali Müşavirler Odası, Zonguldak...

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kalite Komisyonunun 31 Ocak tarihli toplantısına Zonguldak Türk Kızılayı, Zonguldak Mali Müşavirler Odası, Zonguldak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği temsilcileri dış paydaş olarak katılarak, görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantıya Zonguldak Kızılay Derneği Şube Başkanı Nihat Aygün, Zonguldak Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kahveci, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Meydan katıldı.

Zonguldak Kızılay Derneği Temsilcisi olarak katılan Nihat Aygün, Üniversitenin şehir ile entegrasyonunun son yıllarda üst düzeye geldiğini ifade ederek, 2011'den bu yana üniversite ile ortak çalışma yaptıklarını, kan bağış kampanyası ile Türkiye'de bir ilke imza atıldığını, Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'in kan bağışına çok önem verdiğini söyledi. 20 Mart 2017 tarihinde kan bağış kampanyasının tekrarlanmasının heyecanını duyduklarını ifade ederek, Bülent Ecevit Üniversitesi'yle övündüklerini, üniversitenin ülkeye örnek olacak bir kurum olduğunu ifade etti.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Meydan, yapılan işbirliği için teşekkür ederek, Üniversite'nin şeffaflığı, tarafsızlığı, güvenilirliğinin üst düzeyde olduğunu belirtti. Zonguldak'ta zemin çalışmaları ve kentleşme konusunda Üniversite'nin elinden geleni yaptığını ancak diğer kamu kuruluşlarının da bu hususlarda hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek, Üniversite'ye şehre olan katkılarından dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

Zonguldak Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kahveci, Teknokent kurulması çalışmalarını heyecan ile takip ettiklerini, bunun şehre olan katkısının büyük olacağını ifade etti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile ilişkilerinin yoğun olduğunu, odalarına bağlı işyerlerinde öğrencilere staj imkânı sağlanmasının üniversite ile entegrasyonu sağlayacağını, Meslek Mensuplarına yüksek lisans imkânı sağlanmasını çok önemsediklerini ve bu konuda Üniversite ile işbirliği yapmak istediklerini, Meslek Mensuplarının üniversite öğrencilerine uygulamaya yönelik bilgilerini aktarmak konusunda istekli olduklarını ifade etti.

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