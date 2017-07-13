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Beü Moda Yönetimi Programı Açıldı

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Beü Moda Yönetimi Programı Açıldı
BEÜ Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Moda Yönetimi programı açıldı

BEÜ Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Moda Yönetimi programı açıldı

Moda endüstrisi için konsept geliştirmeden, satış aşamasına kadar bilgi birikimine sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan Moda Yönetimi Programı Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu'nda açıldı. Programda; strateji, finans, pazarlama, stratejik inovasyon, ürün kaynaklandırılması, tedarik zinciri yönetimi, temel moda tasarımı ve perakende yönetimi eğitimleri desteğiyle pazar stratejileri ve kültürleri gibi konularda dersler yer alacak. Moda sektörüne bütünleşik bir bakış açısı sunan Moda Yönetimi Programı tasarım sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren profesyoneller yetiştirmeyi amaçlıyor.

Moda Yönetimi Programı'nda moda, tasarım, işletme, yönetim gibi kavramlar tartışılacak ve kavramları besleyen düşünce alanları tanıtılacak. Ayrıca yaratıcı düşünce pratikleri irdelenerek katılımcıların vizyonlarını açacak örnekler paylaşılacak. İşletme ve yönetimle ilgili pratikler incelenecek.

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu'nun yeni açılan programlarla büyümeye devam ettiğini belirten Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Özer şunları söyledi: " Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulumuzu her geçen gün daha da büyütmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yüksekokulumuz, el sanatlarından yönetim ve organizasyona kadar farklı programları bünyesinde barındırıyor. Bu yıl meslek yüksekokulumuza günümüzde oldukça önemli bir hale gelen Moda Yönetimi Programını kazandırdık. Açılacak Moda Yönetimi Programı öğrenci talebinin yüksek olduğu bu nedenle doluluk oranının yüksek olduğu, dolayısıyla günümüzde en çok istihdam ihtiyacının duyulduğu alanlardan biridir. Açılan programın Yüksekokulumuza, üniversitemize ve Gökçebey'e hayırlı olmasını diliyorum. Yüksekokulumuzun büyümesinde ve gelişmesinde bizlere her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum. "

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