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Beü Zonguldak Meslek Yüksekokulu’na İki Yeni Program Daha Açıldı

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Beü Zonguldak Meslek Yüksekokulu’na İki Yeni Program Daha Açıldı
Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEÜ) Zonguldak Meslek Yüksekokulu'na iki yeni program açılmasına ilişkin karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)...

Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEÜ) Zonguldak Meslek Yüksekokulu'na iki yeni program açılmasına ilişkin karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu hızla büyümeye devam ediyor. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Alternatif Enerji Kaynakları ve Teknolojisi programlarının açılmasına ilişkin üniversite teklifi YÖK tarafından onaylandı. Halen 2900 öğrencisi bulunan Zonguldak Meslek Yüksekokulu'nun program sayısı açılan iki yeni programla on dokuza yükseldi.

Yapılan yatırımların, gerçekleştirilen tüm proje ve çalışmaların yalnız üniversitenin değil Zonguldak ve ilçelerinin ihtiyaçlarının gözetilerek yapıldığını vurgulayan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:

"Üniversite olarak yaptığımız tüm çalışmalar kampüslerimiz ve birimlerimiz ile sınırlı kalmıyor. Yeni açılan bölüm ve programlar, kurulan fakülte ve meslek yüksekokulları şehrin ve bölgenin ihtiyaçları belirlenerek kuruluyor. Bu amaçla hareket eden üniversitemiz tüm kampüslerinde eğitim faaliyetlerini ve altyapı çalışmalarını geliştiriyor ve güçlendiriyor. Üniversitemizin sürekli gelişen kampüslerinden biri olan ve halen 2900 öğrencimizin eğitim gördüğü Kilimli Kampüsümüzü her geçen gün daha da büyütmek için yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda yüksekokulumuza iki yeni programı dahil etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Açılan programlarla birlikte büyüyüp gelişen üniversitemiz bölgemizin farklı sorunlarına çözüm üretmeye devam edecek. Açılan programların Yüksekokulumuza, üniversitemize ve Kilimli'ye hayırlı olmasını diliyorum."

Beü Zonguldak Meslek Yüksekokulu’na İki Yeni Program Daha Açıldı

Beü Zonguldak Meslek Yüksekokulu’na İki Yeni Program Daha Açıldı

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