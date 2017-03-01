Beüçaycuma Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezine Gelen Arama Sayısı 30 Bini Aştı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma MYO'nun 15 operatör ve 1 süpervizör kapasiteli Çağrı Merkezi, Ekim 2016'da hizmete girdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma MYO'nun 15 operatör ve 1 süpervizör kapasiteli Çağrı Merkezi, Ekim 2016'da hizmete girdi.

Çağrı Merkezi bir yandan ilgili programın öğrencileri için bir uygulama laboratuvarı imkanı sağlarken, bir yandan da Bülent Ecevit Üniversitesi'ne çağrı merkezi olarak katkı sağlıyor. 0850 288 3026 numaralı hat ile hafta içi her gün 9:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren Çağrı Merkezi'nden, BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden randevu talep edebilir ve öğrenci işleri ile ilgili tüm sorularınıza yanıt alabilirsiniz. Bu kapsamda hizmet veren Çaycuma MYO Çağrı Merkezinin gelen ve karşılanan arama sayısı 30 bini aştı.

Çağrı Merkezi toplum yararına yürütülen projelere de imza atıyor. Bu kapsamda, Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının birlikte geliştirdikleri "Karaelmas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında Projesi" ile 18-28 yaş arasındaki işsiz ve dar gelirli 100 kadına Çağrı Merkezi Personeli Meslek Eğitimi ve İşbaşı Eğitimi verilecek. Bu projeye sağlanan destekle Çağrı Merkezinin kapasitesi artırılarak, 25 operatör ve 1 süpervizör kapasitesine çıkarılacak.