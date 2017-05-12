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Beü’de 7. Kariyer Günleri Etkinliği

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Beü’de 7. Kariyer Günleri Etkinliği
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen "Kariyer...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kariyerin çok kolay kazanılmadığını ve büyük emek harcamak gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Yardım, "Bizler farkındalık oluşturma adına bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Ümit ediyoruz ki bu farkındalık sizlerin hayatında bir farklılık oluşturur. Artık şunu düşünebilmelisiniz; ya üretirsiniz ya da başkasının ürettiğini kabul etmek ve kullanmak zorunda kalırsınız. Ya tarih yazarsınız ya da başkalarının size yazdığı tarihi okumak, onu yaşamak zorunda kalırsınız. Biz bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Siz değerli öğrenciler, bu farkındalığı oluşturacak yaşlardasınız. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Denizcilik ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ise, böyle bir etkinlik vesilesiyle Bitlis Eren Üniversitesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Aka, "Kariyer Günleri siz gençler için büyük bir fırsat. Dolayısıyla bizleri siz gençlerle bir araya getirdiği için sevgili rektörümüze teşekkür ediyorum. Değerli gençler, gönlünüzce bir hayat sürebilmeniz için kariyerinizi planlayacak ilk basamaklardasınız. Bugünlerinizin kıymetini bilin. Tabi ki her biriniz farklı görevler yapacak, farklı branşlarda uzmanlaşacaksınız, fakat hepiniz ortak bir hedefle ailenize, ülkemize, dünyaya ve insanlığa hizmet edeceksiniz" diye konuştu.

Program, Suat Hayri Aka'nın hayatından kesitler anlatmasının ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

Rektör Erdal Necip Yardım'ın Denizcilik ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka'ya anı plaketi takdim etmesinin ardından Müzik Kulübünün konseriyle sona eren etkinliğe Bitlis Valisi Ahmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Gezer, belediye başkanları, kurum amirleri, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Beü’de 7. Kariyer Günleri Etkinliği

Beü’de 7. Kariyer Günleri Etkinliği

Beü’de 7. Kariyer Günleri Etkinliği

Beü’de 7. Kariyer Günleri Etkinliği

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