Beü’de Laboratuvar Sayısı 165’e Ulaştı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) eğitim altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) eğitim altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. BEÜ bölüm ve programları kalite süreçlerine verdiği önem ve yaptığı yatırımlar nedeniyle hızla akredite olurken eğitim altyapısını güçlendirerek son beş yılda laboratuvar kapasitesini üç katına çıkardı.

Bülent Ecevit Üniversitesi son beş yılda güncellediği ve yeni yaptığı laboratuvarların sayısını 165'e çıkardı. 65 Mühendislik Bilimleri Laboratuvarı, 45 Sağlık Bilimleri Laboratuvarı, 32 Fen Bilimleri Laboratuvarı, 11 Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi Laboratuvarı, 12 Kültür-Sanat Atölyesi olmak üzere toplam 165 laboratuvar eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde aktif olarak kullanılıyor.

"45 bin öğrenci, güçlü eğitim altyapısı"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi: "Üniversitemiz her geçen gün daha da büyüyor. Bugün 35 bin öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz 2018 yılında yaklaşık 45 bin öğrenciye eğitim verir hale gelecek. Bölgenin en donanımlı yükseköğretim merkezlerinden bir tanesi olma yolunda koyduğumuz hedeflere ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedeflerimize ulaştıkça hedeflerimizi güncelliyoruz. Üniversitemiz istikrarlı ve planlı bir şekilde büyümesine devam ediyor. Eğitim kapasitesini artırırken eğitim altyapısını da güçlendiriyoruz. Bu bağlamda üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimiz için yatırımlarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Son beş yılda ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim için bir taraftan mevcut laboratuvarların donanım ihtiyacını güncellerken çok sayıda yeni laboratuvarı da hizmete aldık. Ayrıca yeni kurulan ve ilk defa öğrenci alacak olan programlarımızın laboratuvar altyapısını yeni gelecek öğrencilerimiz eğitimlerine başlamadan önce tamamlıyoruz. Mühendislik bilimlerinden kültür sanat atölyelerine kadar tam 165 laboratuvarımız öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza hizmet veriyor. Bizim ölçeğimizde bu kadar laboratuvar altyapısına sahip başka bir üniversite yok. Eğitimde hedefimiz "yaparak öğrenme" deneyimini tüm öğrencilerimize kazandırmak. Bu anlamda önemli mesafe almış olmaktan ve öğrencilerimize kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu süreçlerde fedakârca çalışan ve büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.