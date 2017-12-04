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Beü’de Mühendisler Günü Etkinlikleri Sürüyor

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Beü’de Mühendisler Günü Etkinlikleri Sürüyor
Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından Dünya Mühendisleri Günü dolayısıyla başlayan etkinlikler 8 Aralık gününe kadar devam edecek.

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından Dünya Mühendisleri Günü dolayısıyla başlayan etkinlikler 8 Aralık gününe kadar devam edecek.

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü, BEÜ Mühendislik Fakültesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 4-8 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin ilk günü Zonguldak maden alanlarında meydana gelen yüzey deformasyonlarının belirlenmesi, seramik sağlık gereçleri sektöründe ithal şamot yerine yerli kaynak kullanımının araştırılması konularında Yrd. Doç. Dr. Saygın Abdikan ve Yrd. Doç. Dr. Nazım Kunduracı konferanslar verdi.

5 Aralık günü Doç. Dr. Yeşim Büyükmeriç Son 2.6 milyon yıldan günümüze Karadeniz'in tarihçesi, İklimsel Kayıtlar'ı anlatacak. Yrd. Doç. Dr. Gürkan Bacak Batı Karadeniz Bölgesinde dağılım üstü kerastese yaşlı volkanitlerin petronejik jeokimyasal özellikleri ve endüstriyel kullanılabilirliklerini anlatacak. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eyriboyun ise Zonguldak'ta terk edilmiş kömür ocaklarının jeotermal ısı kaynağı ve soğuk kaynak olarak kullanılabilirliğinin incelenmesini anlatacak.

Etkinlikler 6 Aralık günü Yrd. Doç. Dr. Özge Duygu Okur'un süt ve süt ürünlerinin fonksiyonel özelliklerine bir bakış adlı konuşması ile devam edecek. Doç. Dr. Ahmet Özarslan Yerli enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını, Doç. Dr. Serdar Ulubeyli ise proje yönetimi kapsamında toplam kalite yönetimini anlatacak.

7 Aralık günü ise Yrd. Doç. Dr. İbrahim Buzkan Kuzey Batı Anadolu Kömür Havzası rezervlerinin karakteristik özellikleri ile Türkiye Ekonomisi'ne katkısını anlatacak. Aynı gün Yrd. Doç. Dr. Memduh Karalar ise Köprülerin Yorulması, Yrd. Doç. Dr. Gürkan Bacak ise Çakraz Kireçtaşlarının mermer olarak değerlendirebilme olanaklarını anlatacak.

Etkinlikler 8 Aralık günü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Buzkan'ın yapılaşma alanlarındaki zemin çalışmalarında üç boyutlu tasarımın önemi ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Çapar'ın sorunlu zeminlerde yapılaşma konularındaki konferansları ile son bulacak.

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