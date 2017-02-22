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Beü’de Öğrencilere İtalyanca Kursu

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Beü’de Öğrencilere İtalyanca Kursu
Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık öğrencileri İtalyanca öğreniyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık öğrencileri İtalyanca öğreniyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak açılan Pratik İtalyanca Kursu 21 Şubat 2017 tarihinde başladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kurs İtalyanca Okutmanı Doğan Acun tarafından Salı ve Perşembe günleri iki grup halinde 17:30-19:00 saatleri arasında Yabancı Diller Yüksekokulu Toplantı Salonunda yapılıyor. Pratik İtalyanca Kursu eğitim, iş veya seyahat nedeniyle İtalya'ya gidecek olan kişiler için günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlar göz önüne alınarak hazırlanan konuşma ağırlıklı bir kurs niteliği taşıyor. Başlangıç seviyesinde İtalyanca eğitiminin yanı sıra kursiyerlere İtalyan kültürüne dair bilgiler veriliyor.

Kursa katılan öğrenciler Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde devam eden İngilizce eğitimlerinin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İtalyanca öğrenme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. 25 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek olan kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Katılım Belgesi verilecek.

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