Beü’de Resul Dindar Rüzgarı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 23. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü Karadeniz sanatçısı Resul...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 23. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü Karadeniz sanatçısı Resul Dindar unutulmaz bir konser verdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen "Bahar Şenlikleri'nde Resul Dindar rüzgarı esti. Sahneye hayranlarının sevgi gösterisi ile çıkan Karadenizli sanatçı Resul Dindar türküleriyle dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Karadenizli sanatçı Nainno, Gelavera deresisni hayranları için seslendirdi. Çok sayıda öğrencinin ve vatandaşın katıldığı konserde zaman zaman yoğunluktan dolayı izdiham yaşandı. İzleyiciler konser boyunca cep telefonlarıyla ünlü sanatçının fotoğrafını çekmeye çalıştı. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Dindar, kendisine gösterilen sevgiye teşekkür ederek konserini tamamladı.