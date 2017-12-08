Beyaz bastonluların 'farkındalık' yürüyüşü

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi'nce, görme engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara işaret etmek amacıyla 'farkındalık' yürüyüşü gerçekleştirildi

Beyaz bastonları ile Hürriyet Meydanı'nda toplanan dernek üyeleri, Gazi Caddesi'nde yürüyüş yaparak görme engellilerin sokakta karşılaştıkları engellere dikkati çekti. Yürüyüş boyunca beyaz bastonlarını yere vuran görme engelliler, çevredekilere ve iş yerlerine görme engellilerin sorunları ve çözüm önerilerini içeren 'Erişebilirlik' başlıklı kitapçık dağıttı.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Cuma Aykaç, insanların yeterince bilinçli olmaması nedeniyle işlek caddelerden ara sokaklara kadar her yerde engellerle karşılaştıklarını söyledi. Kaldırıma park edilen araçlardan esnafın sergilediği teşhir ürününe, engelli rampalarına bırakılan araçlardan sinyalizasyon sistemine kadar birçok engelle mücadele etmek durumunda olduklarını dile getiren Aykaç, "Yaşadığımız bu gibi sorunların toplum tarafından anlaşılmasıyla bizler daha rahat hareket edebileceğiz" dedi. AA / ÇORUM