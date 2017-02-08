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Beyaz Saray’dan ’Amerikan Basını Terör Saldırılarını Yayınlamıyor’ Açıklaması

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Beyaz Saray’dan ’Amerikan Basını Terör Saldırılarını Yayınlamıyor’ Açıklaması
Beyaz Saray, terör saldırılarının Amerikan basını tarafından görmezden gelindiğine dikkat çekti.

Beyaz Saray, terör saldırılarının Amerikan basını tarafından görmezden gelindiğine dikkat çekti.

Trump'ın, Amerikan basınının terör saldırılarını görmezden geldiğine yönelik iddialarını desteklemek için, Beyaz Saray tarafından, eksik olduğu iddia edilen Orlando, Paris ve San Bernardino katliamlarını da içeren bir terör saldırısı listesi yayınlandı. Trump'ın Tampa'daki Hava Kuvvetleri Üssünde ABD Merkez Komutanlığı personeline gazetecilik sektörünün geneline yayılmış ajan faaliyetlerin olduğunu ifade ettiği açıklamadan bir kaç saat sonra liste yayınlandı. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ise Trump'ın iddialarını destekleyen herhangi bir bilgi veya belge yayınlamadı.

Gazetecilik sektörüyle ilgili yaptığı açıklamasında Donald Trump, "Hiç ama hiç dürüst olmayan basın, birçok terör olayını görmezden geliyor. Kendi kafalarına göre hareket ediyorlar" ifadelerinde bulundu.

Trump yönetiminin 2014 Eylül'ünden 2016 Aralık ayına kadar süreyi kapsayan, eksik olduğu iddia edilen 78 farklı terör saldırısıyla ilgili listesinde; 2015 Kasım'da Paris'te yaklaşık 400 kişinin yaralanmasına ve 150 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısı, Zavantem Havalimanında ve metroda gerçekleştirilen bombalı saldırılar da yer alıyor.

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