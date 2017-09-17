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Beyaz Saray’ın Önünde Putin Protestosu

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Beyaz Saray’ın Önünde Putin Protestosu
Donald Trump yanlısı göstericiler Lafayette Parkı'nda toplanarak Rusya Lideri Putin karşıtı protesto düzenledi.

Donald Trump yanlısı göstericiler Lafayette Parkı'nda toplanarak Rusya Lideri Putin karşıtı protesto düzenledi.

Bir gurup Trump yanlısı gösterici, Trump'ın Rusya Lideri Vladimir Putin'e karşı Moskova'nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesine misilleme yaparak güçlü bir adım atmasını talep etmek için Beyaz Saray'daki Pennsylvania Bulvarı'nın karşısındaki Lafayette Parkı'nda toplandı. Trump yanlısı göstericiler "Amerikan Demokrasisini Koruyun" şeklinde dövizler taşıyarak slogan attılar. Daha sonra, protestocular birkaç cadde ötede olan Rus büyükelçiliğinin önüne giderek protestolarına devam ettiler.

Beyaz Saray'ın önünde yaklaşık 500 Trump destekçisi bütün gün gösteri ve konser için bir araya geldi. Göstericilerin gün ilerledikçe sayılarının arttığı belirtildi.

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