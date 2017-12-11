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Beyazıt Meydan Çalışmaları Havadan Görüntülendi

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Beyazıt Meydan Çalışmaları Havadan Görüntülendi
Osmanlı İmparatorluğu döneminde saray meydanı olan bugünkü Beyazıt Meydanı, çalışmaları havadan görüntülendi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde saray meydanı olan bugünkü Beyazıt Meydanı, çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde İstanbul Üniversitesi merdivenlerinden başlayarak meydanın belli bir kısmında çalışmalar yapıldığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beyazıt Meydanı Projesi, yoğun yaya ve taşıt trafiğine sahip meydanın, yayaların ve taşıtların duraksamadan ilerleyebilmesi ve halkın dinlenme, eğlenme gibi fonksiyonları için çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Havadan çekilen Beyazıt Meydanı yenileme projesinde İstanbul Üniversite'sinin merdivenlerinden başlayarak bir kısmının yaya trafiğine kapatılarak çalışmaların yapıldığı görüldü. İstanbul'un en önemli simgelerinden Beyazıt kulesi ve eşsiz İstanbul manzarası çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

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