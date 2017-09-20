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Beykoz Belediyespor’da Büyük Kayıp

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Beykoz Belediyespor’da Büyük Kayıp
Hentbol Süper Ligi'nde geçen sezonu ikinci tamamlayan ve bu sezona da fırtına gibi başlayan Beykoz Belediyespor'da başarılı kaleci Burak Turan'ın çapraz...

Hentbol Süper Ligi'nde geçen sezonu ikinci tamamlayan ve bu sezona da fırtına gibi başlayan Beykoz Belediyespor'da başarılı kaleci Burak Turan'ın çapraz bağlarının koptuğu ve büyük ihtimalle sezonu kapattığı tespit edildi.

Beykoz Belediyespor, 2017-2018 sezonunun ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı ile karşılaştı. Bu önemli karşılaşmayı 28-27 kazanan Beykoz galibiyete sevinemedi. İlk yarının ortalarına doğru sakatlanan ve acı içinde yerde kalarak ambulansla hastaneye götürülen başarılı kaleci Burak Turan'ın yapılan tetkiklerinde çapraz bağlarının koptuğu ve büyük olasılıkla sezonu kapattığı tespit edildi.

Beykoz Belediyespor Hentbol Takımı, geçen sezon tarihinde ilk kez katıldığı Süper Lig'de ikinci olarak büyük bir başarıya imza atmış ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmıştı. Yeni sezona da fırtına gibi başlayıp büyük bir Avrupa zaferine imza atarak üst tura çıkan Beykoz, süper kupada da şanssız bir biçimde Beşiktaş'a kaybetmişti.

Beykoz takımının antrenörü Mesut Ilgın yaptığı açıklamada, "Maçı kazandık ancak Burak'ın kaybı bizim için gerçekten çok üzücü oldu. Burak geçen yıl performansıyla takımımızın ikinci olmasında büyük pay sahibiydi. Bu yıl da iyi form tutmuştu. Süper Ligin en önemli kalecilerinden birisi. Milli Takım ve bizim için çok büyük kayıp. İyileşip bir an önce aramıza dönmesini diliyorum. Onun yokluğunda diğer arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapacağına inanıyorum" dedi.

Beykoz Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Kaşıtoğlu ise, "Ankara B.Ş.B. maçında alınan galibiyete ve iyi oyuna maalesef sevinemedik. Burak özel, fark yaratan ve maç kazandıran bir kaleci. Tedavi sürecini başlattık, umarım bir an önce aramıza döner. Onun yokluğunda diğer kalecilerimiz Gökhan ve Murat inanıyorum ki, Burak'ı aratmayacaklar. Hentbol camiasına ve lige büyük heyecan katan takımımız açısından beklenmedik bir durum" dedi ve 2017/2018 Hentbol sezonunun tüm camiaya hayırlı olmasını diledi.

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