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Beykoz Riva Yolu Şirindere Mahallesi Sapağında Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan’ın Kullandığı Araç, Karşı Şeritten Gelen Otomobille Çarpıştı. Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan Kazayı Yara Almadan Atlattı. Kazayla İlgili Ekiplerin Çalışmala

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Beykoz Riva Yolu Şirindere Mahallesi Sapağında Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan’ın Kullandığı Araç, Karşı Şeritten Gelen Otomobille Çarpıştı. Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan Kazayı Yara Almadan Atlattı. Kazayla İlgili Ekiplerin Çalışmala
IHAAW202351-ASA/13-12-2017 - Beykoz Riva Yolu Şirindere Mahallesi sapağında ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın kullandığı araç, karşı şeritten gelen otomobille...

IHAAW202351-ASA/13-12-2017 - Beykoz Riva Yolu Şirindere Mahallesi sapağında ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın kullandığı araç, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Ünlü oyuncu Yağmur Atacan kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor. 13.12.2017 20:23:51 TSI NNNN

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