Beykoz’da Motosikletlinin Ölümden Kıl Payı Kurtulduğu Anlar Kamerada

Beykoz'da yolda boyama çalışmalarını son anda fark eden motosiklet sürücüsünün kaza yaparak ölümden döndüğü anlar kask kamerasına saniye saniye...

Beykoz'da yolda boyama çalışmalarını son anda fark eden motosiklet sürücüsünün kaza yaparak ölümden döndüğü anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay,geçtiğimiz günlerde Beykoz'da meydana geldi. Riva yolunda boyama çalışmalarını fark edemeyen motosiklet sürücüsü motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Sürücü motosikletinden düşerken, motosiklette sürünerek seyir halinde olan kamyonun altına girdi. Motosiklet sürücüsünün ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar seyir halinde olan başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde,motosiklet sürücüsünün virajı dönerken yan yattığı ve motosikletten düştüğü görülüyor. Motosiklet ise metrelerce sürüklenerek kamyonun altına giriyor.