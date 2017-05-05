Beykoz’da Narkotik Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Beykoz, İncirköy Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesine ekipler özel tim yardımıyla girdi. Girilen adreste şüpheli şahıs üzerine arama yapıldı. Adreste yapılan aramalara özel eğitimli köpeklerinde destek verdiği görüldü.

Beykoz İlçesi genelinde düzenlenen operasyonda ekiplerin adreslerdeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.