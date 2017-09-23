Beykozlu 645 Çocuğa Renkli Sünnet Şöleni

Beykoz Belediyesi Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'nde 645 çocuk, müzik ve eğlence dolu törenle unutulmaz bir sünnet hatırası yaşadı.

Beykoz Belediyesi Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'nde 645 çocuk, müzik ve eğlence dolu törenle unutulmaz bir sünnet hatırası yaşadı. Sünnet olan çocuklar ve aileleri ünlü sanatçı Simge Sağın'ın konseriyle doyasıya eğlendi.

Tarihi Beykoz Çayırı'nda yapılan toplu sünnet şölenine Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve eşi Ayşe Çelikbilek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sünnet olan minikler ve aileleri katıldı. Tören öncesinde aileleriyle birlikte alanı dolduran minikler kendileri için kurulan oyun parkında doyasıya eğlendi. Sevilen şarkılarını Beykozlular için seslendiren Simge Sağın'ın konser verdiği şölende sünnet çocuklarına günün anısına bisiklet hediye edildi.

"Nice güzel günlerini görmenizi temenni ediyorum."

Sünnet olan çocukları ailelerini kutlayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Her yıl toplu sünnet ve düğün töreniyle tüm Beykozluların sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu mutlu günlerini bizlerle paylaşan tüm yavrularımıza annelerine, babalarına ömür boyu huzur, sağlık ve başarılar diliyorum. Bugün sünnet törenlerini yaptığımız yavrularımızın nice güzel günlerini, mezuniyetlerini, damatlıklarını görmenizi temenni ediyorum. Evlatlarımızın her biri inşallah vatanımıza hayırlı insanlar olarak yetişerek, anne babalarının ve milletin duasını alırlar" dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından sünnet olan çocuklar Başkan Çelikbilek'le birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.