  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 23 °C

Beykozlu 645 Çocuğa Renkli Sünnet Şöleni

» »
Beykozlu 645 Çocuğa Renkli Sünnet Şöleni
Beykoz Belediyesi Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'nde 645 çocuk, müzik ve eğlence dolu törenle unutulmaz bir sünnet hatırası yaşadı.

Beykoz Belediyesi Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'nde 645 çocuk, müzik ve eğlence dolu törenle unutulmaz bir sünnet hatırası yaşadı. Sünnet olan çocuklar ve aileleri ünlü sanatçı Simge Sağın'ın konseriyle doyasıya eğlendi.

Tarihi Beykoz Çayırı'nda yapılan toplu sünnet şölenine Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve eşi Ayşe Çelikbilek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sünnet olan minikler ve aileleri katıldı. Tören öncesinde aileleriyle birlikte alanı dolduran minikler kendileri için kurulan oyun parkında doyasıya eğlendi. Sevilen şarkılarını Beykozlular için seslendiren Simge Sağın'ın konser verdiği şölende sünnet çocuklarına günün anısına bisiklet hediye edildi.

"Nice güzel günlerini görmenizi temenni ediyorum."

Sünnet olan çocukları ailelerini kutlayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Her yıl toplu sünnet ve düğün töreniyle tüm Beykozluların sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu mutlu günlerini bizlerle paylaşan tüm yavrularımıza annelerine, babalarına ömür boyu huzur, sağlık ve başarılar diliyorum. Bugün sünnet törenlerini yaptığımız yavrularımızın nice güzel günlerini, mezuniyetlerini, damatlıklarını görmenizi temenni ediyorum. Evlatlarımızın her biri inşallah vatanımıza hayırlı insanlar olarak yetişerek, anne babalarının ve milletin duasını alırlar" dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından sünnet olan çocuklar Başkan Çelikbilek'le birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bölge Barolarının Gündemi Ikby Referandumu23 Eylül 2017 Cumartesi 20:03
  • Tbmm Genel Kurulu’nda, Irak Ve Suriye’ye Sınır Ötesi Operasyon Konusunda Hükümete Verilen Yetkinin 1 Yıl Daha Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi Kabul Edildi.23 Eylül 2017 Cumartesi 19:58
  • Yozgat’ta 22 Hafız İcazet Aldı23 Eylül 2017 Cumartesi 19:53
  • Vali Zorluoğlu’nun Özalp Temasları23 Eylül 2017 Cumartesi 18:28
  • Irak Genelkurmay Başkanı Ve Beraberindeki Heyet, Genelkurmay Başkanı Akar’ı Ziyaret Etti23 Eylül 2017 Cumartesi 18:23
  • Kahramanmaraş’ta Dondurma Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu23 Eylül 2017 Cumartesi 18:23
  • Yaylalardaki Kaçak Yapılar Yıkılıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 18:23
  • Tmmob Eskişehir 4. Kadın Çalıştayı Yapıldı23 Eylül 2017 Cumartesi 18:18
  • Bulanık’ta Sünnet Şöleni23 Eylül 2017 Cumartesi 18:08
  • Başkan Atilla Halkla İstişarelerini Sürdürüyor23 Eylül 2017 Cumartesi 18:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti