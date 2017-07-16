Beyler Mahallesi’de İçme Suyu Hattı Yenilenmesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde kanalizasyon...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde kanalizasyon hattının ardından içme suyu şebekesinin yenileme çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde sağlıklı altyapılar inşa etmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, "101 Mahalle Projesi" kapsamında Gölmarmara'nın Beyler Mahallesi'nde 4 kilometrelik içme suyu şebekesini yenileme çalışmasına başladı. Mahallede daha önce başlanan 5 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarında ise sona yaklaşıldı. Gölmarmara ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde MASKİ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen altyapı çalışmaları sayesinde yetersiz kalan altyapı sorunun ortadan kalkacağını belirten Mahalle Muhtarı Erol Kurt, "Mahallemizde kanalizasyon ve içme suyu şebeke yenileme çalışmaları devam ediyor. Mahallemizde yıllar önce mahalle sakinleri ile imece usulü yaptığımız altyapılar artık yetersiz kalıyordu. Bu durumu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ilettik ve MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalara başladı. Allah razı olsun" dedi.