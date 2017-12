Beylerderesi Şehir Parkı Projesinde Çalışmalar Sürüyor

Yeşilyurt Belediyesinin hem kentin marka değerini yükseltmek hem de gelecek nesillere yaşanabilir mekanlar bırakmak adına startını verdiği "Beylerderesi...

Yeşilyurt Belediyesinin hem kentin marka değerini yükseltmek hem de gelecek nesillere yaşanabilir mekanlar bırakmak adına startını verdiği "Beylerderesi Şehir Parkı" projesinde çalışmalar tam gaz sürüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi'nin iş birliği ile Beylerderesi Baraj Göletinin etrafındaki bin 250 dönümlük alanda uygulanacak "Beylerderesi Şehir Parkı" projesiyle ilgili çalışmaları her an takip ediyor. Sosyal donatılar, rekreasyon alanları ve çeşitli aktivitelerin yapılacağı park alanlarını içerisinde barındıracak projenin her aşamasını yakından takip eden Başkan Polat, kentin marka değerini yükseltecek projede her geçen gün önemli mesafelerin alındığını hatırlattı. Projenin gelecek nesillere bırakılacak değerli bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan Polat, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz "Beylerderesi Şehir Parkı" projemiz içerisindeki hizmet alanları ve sosyal donatılarıyla kentimizin yaşam kalitesine artı değerler kazandıracak. DSİ tarafından sürdürülen Beylerderesi Baraj Göletinin yapımıyla paralel devam eden projemiz tamamlandığı zaman başta kentimiz olmak üzere ilçemizin doğal güzelliklerinin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlayacağız. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi buradaki eşsiz doğa güzelliklerinin altında hizmete sunacağımız projemizde ağırlayacak olmanın şimdiden heyecanını yaşamaktayız. Kaliteli hizmetler için disiplinli çalışmadan taviz vermezken, kontrol mekanizmasını sürekli canlı tutuyoruz. Kentimizin turizm ve ekonomik hayatına da ciddi faydalar sağlayacak olan projemizin her aşamasını yakından takip ediyoruz ve bu alanda sık sık incelemelerde bulunuyoruz. Projemizde her geçen gün bir adım daha ileriye gidiyoruz ve bugüne kadar ciddi mesafe almış durumdayız. Bizim bölgemizde ve Türkiye'de örnek alınacak belediye hizmetlerini halkımıza ulaştırma gibi ciddi hedeflerimiz var, bu hedeflere işte böylesine dev yatırımlarla ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımıza verdiğimiz 7/24 hizmet üretme sözümüzün arkasındayız, bugüne kadarda bu anlayıştan asla geri kalmadık, hep ileriyi düşündük. Yeşilyurt'un gıptayla bakılacak bir ilçe hüviyetine ulaşması için böylesine değerli yatırımların hayata geçmesine önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Şehir Parkının sosyal donatıları ve farklı hizmet alanlarıyla dikkat çekici bir atmosfere sahip olacağını hatırlatan Polat, "Projemizde yer alan cami, kafeterya, kır kahvesi, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, oyun parkı, çocuk eğitim alanları, tematik bahçeler, piknik alanları, şelale, oturma alanları, akülü araç pisti, su oyun parkı, mini golf sahası, futbol, tenis, basketbol sahaları ve otopark alanlarıyla geleceğe çok güzel bir eser bırakacağız" diye konuştu.