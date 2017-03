Beylikdüzü’nün Afet Yönetim Sistemi Vatandaşlara Tanıtıldı

Beylikdüzü'nde olası bir afet durumunun en az hasarla atlatılması amacıyla hazırlanan "Afet Yönetim Sistemi', düzenlenen lansmanla vatandaşlara tanıtıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde kurulan Afet Yönetim ve Koordinasyon Birimi tarafından olası bir doğal afete karşı oluşturulan "Afet Yönetim Sistemi', World Point Yaşam Merkezinde düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Tanıtım programına Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, geçmişten günümüze Türkiye'de yaşanan depremlerin meydana getirdiği kayıplara dikkat çeken videonun gösterimiyle başladı. Beylikdüzü'nde olası bir doğal afete karşı vatandaşlara ve ilçeye yönelik başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Karşılaşılabilecek doğal afetlere karşı cep telefonları için hazırlanan "beylikduzu hazir" mobil aplikasyonu da Başkan İmamoğlu tarafından tanıtıldı. Uygulamayla afet anında ya da vatandaşların zor durumda oldukları bir anda aplikasyona ekledikleri yakınlarına mesaj atabilmesi sağlanıyor. Şu an için android telefonlar için kullanılabilir olan uygulamanın geliştirilmesi için ise çalışmalar devam ediyor.

Beylikdüzü'nde afetlere yönelik oluşturulan çalışmalar kapsamında Afet Bilgi Sistemi (ABİS) uygulaması üzerinden vatandaşların adresleri baz alınarak hazırlanan "Toplanma Alanları"nın neresi olduğunu öğrenme imkanı sunan bir sistem olduğu da katılımcılara duyuruldu. Vatandaşlar olası bir afet durumu için Beylikdüzü'nde hazırlanan çalışmalarla ilgili "beylikduzuhazir.com" adresinden detaylı bilgiye erişebilecek.

"Afeti hissettiğimiz an sadece sallandığımız an oluyor"

Toplumun bilinçlendirilmesi noktasında en önemli olanın çocuklardan başlamak olduğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Afeti hissettiğimiz an sadece sallandığımız an oluyor, ondan öncesinde unutuyoruz, hatta sallandıktan bir on dakika sonra tekrar unutuyoruz. Hayatımızın bir geçeği olduğunu bunu özümseyerek, eğitimini alarak, hazırlıklı bir toplum haline gelmemiz gerekiyor. Bu toplantı aslında verdiğimiz bir başlangıç sinyali, bütün unsurlarıyla afete bütüncül bakıyoruz" dedi.

"Çok büyük işlevleri olan bir android uygulama olduğunu belirtmek istiyorum"

Olası bir afet durumunda vatandaşların birbirleriyle kolay iletişim kurabilmelerini sağlayan aplikasyonla ilgili bilgi veren Başkan İmamoğlu, "Bir aplikasyon yüklemesiyle başlıyor, bilgilerini, irtibatta olmasını istedikleri yakınlarını girecekler ve onlarla irtibat kuracaklar. Zaten aplikasyonu indirdiklerinde ulaşacakları toplanma alanından tutun, eczane vs tüm unsurları otomatik olarak sistemde olacak. Dolayısıyla çok basit kullanılabilir aynı zamanda çok büyük işlevleri olan bir android uygulama olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Program, Başkan İmamoğlu'nun Beylikdüzü sualtı arama kurtarma ekibine çalışmalarından ötürü takdim ettiği belgeler ile sona erdi.