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Beylikdüzü’nün Bitki Örtüsü Bakımda

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Beylikdüzü’nün Bitki Örtüsü Bakımda
Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsim şartları nedeniyle bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsim şartları nedeniyle bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Yazın yaklaşmasını da göz önünde bulundurarak bakım çalışmaları kapsamında ağaç budama ve bitkilerin kışlık bakımı, peyzaj düzenlemeleri, gerekli alanlara ağaç dikimi, yeşil alanların iyileştirilmesi gibi adımlar yer alıyor. İlçede özellikle güllerin uzun ömürlü olması ve çeşitli bitki hastalıklarından korunabilmesi amacıyla bakır ilaçlama tercih ediliyor.

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alanların korunması adına bakım çalışmalarını sürdürüyor. Budama, ilaçlama, toprağın havalandırılması, gübreleme gibi çalışmalar gerçekleştiren ekipler, mevsim şartlarının el verdiği ölçüde yeşil alanları arttırmayı hedefliyor. Yetkililer, daha sağlıklı bir çevre için budama ve çiçek verimini artırmak amacıyla gübreleme çalışmalarını da sürdürüyor.

'Güllerde bakır ilaçlama yapılıyor'

Bitkileri mantar ve bakteriyel hastalıklardan koruyan bakır ilaçlamayı ilçede uygulayan Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, özellikle güllerde bakır ilaçlamayı tercih ediyor. Bu ilaçlama türü ile iyi bir yayılma ve yapışma niteliği sağlanarak bitki örtüsü de birçok zarar verici organizmadan korunmuş oluyor. Bakır ilaçlaması yapılan güller mildiyö hastalığı, yaprak lekesi hastalığı, çökerten, yaprak yanıklığı hastalığı gibi sorunlardan da uzak kalıyor. Bakır ilaçlama çalışmaları Halaskargazi Caddesi, Eğitim Vadisi Bulvarı, Mehmetçik Caddesi'nde özenle devam ediyor.

Beylikdüzü’nün Bitki Örtüsü Bakımda

Beylikdüzü’nün Bitki Örtüsü Bakımda

Beylikdüzü’nün Bitki Örtüsü Bakımda

Beylikdüzü’nün Bitki Örtüsü Bakımda

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