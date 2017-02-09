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Beymen Özel Dikim Günleri Düzenliyor

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Beymen Özel Dikim Günleri Düzenliyor
Beymen, stiline özen gösteren erkekler için "2017 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri" düzenliyor.

Beymen, stiline özen gösteren erkekler için "2017 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri" düzenliyor.

Dünya lüks perakende sektörünün önemli markalarından Beymen erkekler için 13 Şubat-16 Mart tarihleri arasında 2017 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri düzenliyor. Beymen Collection'un yanı sıra Canali, Isaia, Kiton, Corneliani ve Zegna gibi dünyaca ünlü erkek giyim markalarının terzilerinin randevu ile hizmet vereceği "Beymen 2017 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri" İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Antalya'da gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre; bu özel hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler, Beymen mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlayacak. Özellikle kişiselleştirilmiş dokunuşları tercih edenlerin vazgeçilmezi olan özel dikim ürünlerin, tamamen kişinin zevki doğrultusunda dünyaca ünlü erkek giyim markalarının merkezlerinde büyük bir özen ve el işçiliğiyle hazırlanarak teslim edildiği belirtildi. Beymen 2017 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri ile ilgili detaylı bilgi ve randevu almak için, Beymen özel müşteri ilişkileri hattından bilgi alınabileceği bildirildi.

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