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Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: “Okmeydanı Herkesin Yaşamak İsteyeceği Bir Semt Olacak”

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Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: “Okmeydanı Herkesin Yaşamak İsteyeceği Bir Semt Olacak”
Okmeydanı Piripaşa ilköğretim Okulu'nda vatandaşlar ile bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Yeni Okmeydanı için adım adım...

Okmeydanı Piripaşa ilköğretim Okulu'nda vatandaşlar ile bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Yeni Okmeydanı için adım adım yürüyoruz. Dönüşüm tamamlandığında Okmeydanı herkesin yaşamak isteyeceği bir semt olacak" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nda geleneksel hale gelen "Okul Buluşmaları" kapsamında Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi'nde bulunan Piripaşa İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Öğrenciler tarafından okul bahçesinde çiçeklerle karşılanan Başkan Demircan, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti. Başkan Demircan, daha sonra okulun toplantı salonunda öğretmen, okul aile birliği üyeleri, mahalle muhtarları, mahallelerden sorumlu meclis üyeleri ve veliler ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

"Yeni Okmeydanı için adım adım yürüyoruz"

Toplantıda vatandaşların Okmeydanı Dönüşüm Projesiyle ilgili sorularını da cevaplandıran Başkan Demircan, "Yıllarca tapuları nasıl vereceğimizi konuşmuştuk. Üç yıldır tapu dağıtım işlerini yapıyoruz. Artık tapularla birlikte karşılıklı anlaşmaları yaparak dönüşümü başlatmayı hedefliyoruz. Şuan iki adada dönüşüm için karşılıklı görüşmelere başladık. İşe başladığımızda vatandaşlarımızda "buralar yıkılacak biz gönderilecek miyiz" korkusu vardı. Artık bu korku ortadan kalktı. Çünkü insanlar tapu sorununun çözüldüğünü görünce rahatladılar. Artık "bir an önce kentsel dönüşümü gerçekleştirelim ve güzel evlerde yaşayalım" demeye başladılar. Biz de vatandaşlarımızın bu taleplerini dikkate alarak süreci hızlandırdık. Yeni Okmeydanı için adım adım yürüyoruz. Dönüşüm tamamlandığında Okmeydanı herkesin yaşamak isteyeceği bir semt olacak" dedi.

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