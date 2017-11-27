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Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: “Urfa Bir Dünya Mozaiğidir”

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Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: “Urfa Bir Dünya Mozaiğidir”
Yıldız Sarayı Vakfı tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen panele katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa'nın dünya mozaiği...

Yıldız Sarayı Vakfı tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen panele katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa'nın dünya mozaiği olduğunu söyledi.

Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Zeynep Karahan Uslu moderatörlüğünde düzenlenen panele katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, öğrencilerle buluştu. Başkan Demircan panelde, "Kalkınma ve Birlik Fikrinin Öncüsü Olarak Sultan II. Abdülhamid Han" konusunda öğrencilere bilgi verdi. Şanlıurfa ve Beyoğlu'nun içinde barındırdıkları mozaik bakımından birbirlerine benzediğini dile getiren Demircan, "Şanlıurfa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Peygamberler şehri Urfa, farklı kültürler, farklı dinler, bir dünya mozaiği. Altıyla, üstüyle binlerce yıllık tarihi bu güne ulaştıran önemli, kadim bir kent. Bu yönüyle de bakıldığında İstanbul'da Beyoğlu'na da benziyor. Burada olmaktan bu anlamda son derece mutluyum. Sultan Abdulhamit Han çağları aşan bir padişah. Kendi döneminde aradan yüz yıl da geçmiş olsa coğrafyadaki sorunlar aynı ve çözümleri yine Sultan Abdulhamit Han'ın ortaya koyduğu çözümlerle paralel gidiyor. Dolayısıyla kendisini yeni ve diri tutuyor. Liderliği o gün başlattı, siyasi liderliği bu günümüze de ışık tutuyor. Ben de 20 yıl önce bu konuda çalışmalar yapmıştım. Çalışmalarımızı bugün de yenilemeye gayret ettik. Bugün bu konferans vesilesiyle burada olmaktan son derece mutluyum. Başarılı ve güzel bir katılım oldu" ifadelerini kullandı.

Demircan, panel sonrası "II. Abdulhamit Döneminde Osmanlı Hilafetine Aykırı Bakışlar" isimli kitabını imzaladı.

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