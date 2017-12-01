IHAAW155032-ASA/01-12-2017 - Beyoğlu Kasımpaşa'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. 01.12.2017 15:50:32 TSI NNNN
- BIST 103.677
- Altın 161,099
- Dolar 3,9227
- Euro 4,6639
- Samsun 21 °C
- İstanbul 18 °C
- Ankara 11 °C
- İzmir 17 °C
- Ordu 16 °C
- Sinop 17 °C
- Giresun 15 °C
- Amasya 14 °C
- Rize 16 °C
- Trabzon 15 °C
- Dünyaca Ünlü Otelin Duvarına Tekne Çarptı
- Deik Başkanı Olpak’tan Önemli Açıklamalar
- İki Cinayetin Faili Olarak Aranan ’Hayalet’ Lakaplı Zanlı Yakalandı
- Doktor Belediye Başkanı, Bangladeş’te Arakanlı Çocukları Tedavi Ediyor
- Öğrencilere Teknoloji Bağımlılığı Semineri
- Geçtiğimiz Yıl 1 Milyon Kişi Aıds Nedeniyle Hayatını Kaybetti
- Erzincan’daki Camilerde "Güneşin Doğduğu En Hayırlı Gün: Cuma" Konulu Hutbe Okundu
- Hekimhan’da Yol Çalışmaları Devam Ediyor
- Sivas’ta 49 Kısa Dönem Acemi Er Yemin Etti
- Gaziantep’in İhracatı Artıyor
- Erciş’te Fuhuş Operasyonu
- Turkcell çeyrek asırdır engel tanımıyor
- Beyşehir’de Cuma Buluşmaları
- Moskova’da Fırtına Uyarısı
- Başkan Taşkın’dan Soğanlı Köyüne Taziye Ziyareti
Beyoğlu Kasımpaşa’da Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Gönderildi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İki Cinayetin Faili Olarak Aranan ’Hayalet’ Lakaplı Zanlı YakalandıAntalya'da 2 ayrı cinayet ve silahla yaralama olayının faili olarak aranan "hayalet" lakaplı zanlı bir yıldır bahçeye bile çıkmadığı evinde gözaltına...
Erciş’te Fuhuş OperasyonuVan'ın Erciş ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle biri yabancı uyruklu kadın olmak üzere üç kişi...
Eskişehir’de Yangın PaniğiŞair Fuzuli Caddesi üzerine bulunan bir inşaattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Van’da 14 Kilo 194 Gram Eroin Ele GeçirildiVan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir evde yapılan aramada 14 kilo 194 gram eroin ele geçirildi.
Beyoğlu Kasımpaşa’da Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Gönderildi.IHAAW155032-ASA/01-12-2017 - Beyoğlu Kasımpaşa'da bir binanın çatısında yangın çıktı.
- Sivas’ta 49 Kısa Dönem Acemi Er Yemin Etti
- Beyşehir’de Cuma Buluşmaları
- Başkan Taşkın’dan Soğanlı Köyüne Taziye Ziyareti
- Aydın’da Okul Çevrelerinde Sıkı Denetim
- Mehter Takımından Konser
- Şehidin İsmi Parka Verildi
- Toros Üniversitesi’nde Sosyal Belediyecilik Zirvesi
- Başkan Altay, "Allah Birlik Ve Beraberliğimizi Bozmasın"
- Eğilmez; “Sarraf Üzerinden Bu Milletin İradesini Çelemessiniz”
- Tap, Mersin’de Eğitimcilere Atık Pil Eğitimi Verecek
- Başkan Kara: “Ekmek İsrafının Önlenmesi İçin Büyük Bir Adım Atıldı”
- Mevlid-i Nebi Programları Başladı
- Vali Gül, Ugandalı Hafız Kyazze’yi Ödüllendirdi
- Aşkale’de Mevlit Programı
- Başkan Büyükkılıç Hisarcık Halkı İle Beraber
- Ordu’da Tüm Dolmuşlar Mor-beyaz Olacak
- Emet’in Resimleri Ptt Pullarında
- Milas’ta Deprem Mağdurlarına Yardım Eli
- Seydişehir Belediyesinden Mahallelere Spor Aletleri
- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.