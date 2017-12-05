IHAAW185839-ASA/05-12-2017 - Beyoğlu Piyalepaşa'da bir gecekondu dairesinde yangın çıktı. Gecekondu yanarken, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor. 05.12.2017 18:58:39 TSI NNNN
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Beyoğlu Piyalepaşa’da Bir Gecekondu Dairesinde Yangın Çıktı. Gecekondu Yanarken, Olay Yerine Sevk Edilen Çok Sayıda İtfaiye Ekibinin Alevlere Müdahalesi Sürüyor.
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