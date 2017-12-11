Beyoğlu’nda 4 Katlı Bir Metruk Binada Kısmen Çökme Meydana Geldi. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edilirken, Ekipler Göçük Altında Kimsenin Olup Olmadığı Konusunda Çalışma Yürütüyor.