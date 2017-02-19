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Beyoğlu’nda Banka Şubesini Silahla Soymaya Teşebbüs Eden Zanlı Tutuklandı

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Beyoğlu’nda Banka Şubesini Silahla Soymaya Teşebbüs Eden Zanlı Tutuklandı
Beyoğlu'nda bir banka şubesini silahla soymaya teşebbüs eden ve güvenlik görevlisinin kendisine silah doğrultması sonucu bir vatandaşı rehin alarak kaçan...

Beyoğlu'nda bir banka şubesini silahla soymaya teşebbüs eden ve güvenlik görevlisinin kendisine silah doğrultması sonucu bir vatandaşı rehin alarak kaçan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu Hasköy'de geçtiğimiz yıl bir banka şubesini silahla soymaya teşebbüs eden ve güvenlik görevlisinin kendisine silah doğrultması sonucu bir vatandaşı rehin alarak ara sokaktan kaçan zanlı, 9 ay sonra Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan zanlı Fuat E. savcılıkça sorgulandı. Sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı Fuat E. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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