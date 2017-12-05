Beyoğlu’nda Bir Gecekondu Alev Alev Yandı

Beyoğlu'nda bir gecekondu çıkan yangında alev alev yandı. Dairede kalan bir kişi son anda çevredeki vatandaşlarca kurtarılırken, itfaiye ekiplerinin uzun...

Beyoğlu'nda bir gecekondu çıkan yangında alev alev yandı. Dairede kalan bir kişi son anda çevredeki vatandaşlarca kurtarılırken, itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, 18.45 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Can Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede gecekonduydu sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören vatandaşlar içeride kalan bir kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevli şekilde yanan gecekonduya müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gecekonduda meydana gelen yangın nedeniyle yan tarafta bulunan bir binanın dış kaplaması da eridi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.