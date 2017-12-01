  • BIST 103.231
  • Altın 161,617
  • Dolar 3,9338
  • Euro 4,6811
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

Beyoğlu’nda "Büyük Dönüşüm Buluşması" Bakan Özhaseki’nin Katılımıyla Gerçekleşti

» »
Beyoğlu’nda "Büyük Dönüşüm Buluşması" Bakan Özhaseki’nin Katılımıyla Gerçekleşti
Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Yatırımcılar Grubu'nun Beyoğlu'nun geleceğini yatırımcılarla paylaştığı "Büyük Dönüşüm Buluşması', Çevre ve...

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Yatırımcılar Grubu'nun Beyoğlu'nun geleceğini yatırımcılarla paylaştığı "Büyük Dönüşüm Buluşması', Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleşti. Programda geçmişten günümüze belediyecilik anlayışıyla ilgili konuşan Özhaseki, "Geçmişteki büyüklerimiz ideolojik tavırlarla değişiklikler yapmışlar, 2000'lere geldiğimizde bir bakmışız sağlıksız ve kimliksiz şehirlere sahip olmuşuz" dedi.

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Yatırımcılar Grubu'nun (BIG) Beyoğlu'nun geleceğini yatırımcılarla paylaştığı "Büyük Dönüşüm Buluşması', Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleşti. Beyoğlu Grand Pera'da gerçekleşen "Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması"na Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. 2 gün devam edecek olan programda Beyoğlu özelinde ele alınacak temel konuların yanı sıra kültür sanat, turizm, renovasyon, restorasyon, kentsel dönüşüm, imar anlayışı yatırımı, iş ve istihdam fırsatları ele alınıyor. Program kapsamında Beyoğlu'nun Tarlabaşı, Okmeydanı, Piyalepaşa, Örnektepe, Galataport ve Haliçport gibi ulusal ölçekteki projeleri de "İçinde Olmaya Değer" sloganıyla görücüye çıkacak.

'Şehirler içinde daha iyi bir şehir kurmayı hedefliyoruz'

Beyoğlu'nun gelişimiyle ilgili konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Burada bulunan bütün yatırımcılarla birlikte İstanbul'un kültürünü yaşatmak için, sanatını geliştirmek ve canlı tutmak için buradayız. Yatırımı, ilerlemeyi, istihdamı, rekabeti, yenilikçiliği, vatandaşımız için daha iyi bir şehir kurmayı ve şehirler içinde daha iyi bir şehir kurmayı hedefliyoruz. Teknoloji ve dönüştürücü gücün farkında olan herkesi Beyoğlu vizyonunun bir parçası olmaya davet ediyoruz. İstiklal Caddesi ticari hayat bir iken, şimdilerde belki de elli. Ne enerjisi İGDAŞ'ına ne de İSKİ'sine kapasite yetmiyordu, her gün elektrik kesintileri meydana geliyordu. İşlerin kötü gittiği dönemde Büyükşehir Belediyemizden rica ettik, biz de işin içinde olduk ama oldu bitti. Esnafımıza çok teşekkür ederiz anlayışları için. Şimdi Galatasaray Meydanı da bitince ortaya tertemiz bir şey çıkacak. Sonunda AVM'ler ile yarışıyoruz. Oysa insanlar İstiklal Caddesi gibi açık mekanlarda alışveriş yapmak istedi" ifadelerini kullandı.

'Beyoğlu vatandaşa sunulan tüm vaatleri karşılayabilen bir şehir'

Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm projesi yatırımının yüksek projeler arasında yer aldığını ifade eden TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, "Konut yaşamından iş hayatına, sosyal yaşamdan kültürel hayata dair tüm sosyal, ekonomik ve fiziki unsurları bir arada en dinamik biçimde yaşatıyor. Her dönemde olduğu gibi yine Beyoğlu'nun şehre ve insanlara vaatlerinin olduğunu burada görüyoruz. Belediye Başkanımız da sağ olsun bunları heyecanla yürütüyor. Saydığım tüm bu unsurları bir arada sunabilen çok az sayıda şehir var. İşte bu yüzden de Beyoğlu bana göre farklı ve bu işin göz bebeği şehirlerden biri" dedi.

'Göçler karşısında eski kurduğumuz kadim şehirlerimiz büyük bir tahribata uğruyor'

Geçmiş dönemlerdeki belediyecilik hizmetlerinin daha çok insanların vefa duygusu, gayreti ve biraz da hayır işleme duygusuyla geliştiğini ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bir müddet sonra vakıflar bu görevi almış. İş adamlarımız, zenginlerimiz birçok belediye hizmetini vakıflar aracılığıyla yürütmeye başlamışlar. Su getirme hizmeti, yol yapma hizmeti, hastalara bakma, aşevi açma faaliyeti gibi aklınıza gelebilecek birçok sosyal alanda vakıflar var. Ne zamanki gelirler kısalmış, vakıflar yavaş yavaş elini ayağını kazançtan çekmeye başlamış işte o zaman şehremaneti gibi bir tesis ortaya konulmuş. Bununla ilgili ilk belediye kanunları 1930'lara denk gelir, planlamalar 1930'lu ve 40'lı yıllar, yine çok geç. Bu geç planlamalara 1950'lerde bir de göçler eklenir. Yüzyıllar öncesinde Avrupa'da devam eden göçler, bizde 1980'lere kadar devam etmiştir. Bu göçler karşısında eski kurduğumuz kadim şehirlerimiz ve kurduğumuz medeniyet büyük bir tahribata uğruyor" ifadelerini kullandı.

'Geçmişteki büyüklerimiz ideolojik tavırlarla değişiklikler yapmışlar'

'Gecekondular oluşmaya başlıyor, varoşlar çıkmaya başlıyor, bunlar karşısında hazırlık yapamıyoruz" diyerek sözlerine devam eden Özhaseki, "Bunlar biraz bilgisizlikten kaynaklanıyor. Biraz o günkü belediye teşkilatlarının zayıflığından, teknik elemanların bulunmamasından, sosyolojiyi okuyamamaktan ve biraz da ideolojik bir tavırdan kaynaklanıyor. Geçmişteki büyüklerimiz ideolojik tavırlarla değişiklikler yapmışlar. Kimisi zabıtalarla ev yıkmaya çalışmış, kimisi başka bir ideolojiyle durun yıkmayın, burası hazine burası vakıf, şuraya yapabilirsiniz demişler. Yarın bir gün bu vatandaşlar bize oy verecekler, eyleme giderken yanımızda olacak demişler ve böyle bir tavırla ne yazık ki büyük şehirlerimizin etrafını sarmışız. 2000'lere geldiğimizde bir bakmışız sağlıksız şehirlere, kimliksiz şehirlere sahip olmuşuz. Tüm bunları yeniden baştan sona elden geçirip yeni bir ruhla ortaya çıkarmak gerçekten kolay değil. Ama bunlardan korkmuyoruz, ümitsiz değiliz, hepsinin formülü var. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kars Ve Ilgaz Belediye Başkanlarından Başkan Vergili’ye Ziyaret01 Aralık 2017 Cuma 13:28
  • Başkan Bakıcı Hastaları Evlerinde Ziyaret Etti, Şifa Diledi01 Aralık 2017 Cuma 13:28
  • Bozbey Veteriner İşleri Personeliyle Buluştu01 Aralık 2017 Cuma 13:23
  • Aydın’da Kınalı Kuzular Yemin Etti01 Aralık 2017 Cuma 13:23
  • Kadın Girişimcilerden “Kadınsan Yaparsın Buluşması”01 Aralık 2017 Cuma 13:23
  • Gürpınar’da ‘Mevlid-i Nebi’ Programı01 Aralık 2017 Cuma 13:18
  • Diyanetin Cuma Hutbesinde ‘Kara Cuma’ Tepkisi01 Aralık 2017 Cuma 13:18
  • Seydikemer Esnaf Odası “Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi” Belgeli Oluyor01 Aralık 2017 Cuma 13:13
  • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Araç Filosunu Genişletti01 Aralık 2017 Cuma 13:13
  • Bozüyük Belediyesi’nde Görevde Yükselme Sınavı01 Aralık 2017 Cuma 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti