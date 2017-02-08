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Beyoğlu’nda Doğaya Destek Olana, Buz Pisti Bileti Hediye

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Beyoğlu’nda Doğaya Destek Olana, Buz Pisti Bileti Hediye
Beyoğlu'nda vatandaşların geri dönüştürülebilecek herhangi bir madde getirmesi karşılığında ücretsiz bilet alabildikleri buz pistinin açılışı...

Beyoğlu'nda vatandaşların geri dönüştürülebilecek herhangi bir madde getirmesi karşılığında ücretsiz bilet alabildikleri buz pistinin açılışı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 7 yıldır çocuklara buz pateni keyfi sunan etkinliğin açılışında renkli görüntüler oluştu.

Beyoğlu Belediyesi 7 yıldır ilçede çocuklara hizmet veren buz pistinin bu yılki açılışını Kasımpaşa İskelesi önündeki Cezayirli Gazi Hasan Paşa Parkında düzenlenen törenle yaptı. Parka kurulan buz pistinin açılış törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, çok sayıda çocuk, aileleri ile birlikte katıldı. Geri dönüşüme dikkat çekilerek bireylerin bilinçli bir şekilde doğayı koruması amacıyla "Doğaya destek sizden, buz pateni biletiniz bizden" sloganıyla açılan buz pisti ilk gününden çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Buz pistinde kayabilmek için geri dönüştürülebilir herhangi bir madde getirilmesi gerekirken pist, alanında uzman eğitmenleriyle vatandaşlara hizmet veriyor. Pistin açılışı kurdele kesiminin ardından yapılan gösteri maçıyla başlarken açılış topunu Başkan Demircan attı. Açılışta engelli vatandaşlara yardımcı olarak buz pistinde dengeli bir şekilde kaymalarını sağlayan eğitmenler, vatandaşların sakatlık yaşamalarına da engel oldu.

"Yavrularımızın bir spora gönül vermelerini çok arzu ediyoruz"

Çocukların sporla ilgilenmelerinin kişiliklerinin gelişimi açısından da önemli yararlar sağlayacağını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "12 ay boyunca etkinlik yapıyoruz kendimizi en kötü hissettiğimiz kış mevsimi, bu mevsimi de buz pistiyle doldurmaya çalışıyoruz. Ocak, şubat, mart aylarında buz pateniyle kayma keyfini yaşatmaya çalışıyoruz. 7 yıl oldu, yavrularımız mutlu oluyorlar, ilgi gösteriyorlar. Bu sene de başladık 20 bin çocuğa ulaşmış olacağız. Buz pateniyle kaymak kolay değil, onunla ayakta durmayı öğrendiklerinde hayat boyu onlara iyi bir tecrübe diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz yavrularımızın bir spora gönül vermelerini çok arzu ediyoruz" dedi.

"Eğlenerek kayabiliyorum burada zevkli oluyor"

Buz pistinin açılışındaki gösteri maçında yer alan Durhan Korkmaz, "İki senedir buz pistinde kayıyorum. Derslerimden vakit buldukça boş vaktimi burada değerlendiriyorum. Eğlenerek kayabiliyorum burada zevkli oluyor benim için 9 yaşında başladım. Eğitici bir spor oluyor benim için başka çocuklara da tavsiye ederim" diye konuştu.

"Gayet güzel bir spor, herkese de tavsiye ediyorum"

Buz pateni yapmayı çok sevdiğini dile getiren Aleyna Karataş, "Arkadaşlarımızla eğlenmeye, spor yapmaya, belediye başkanımızı görmeye geldik. Daha önce de çok kaydım tatil günlerinde her gün geldim. Bence gayet güzel bir spor, herkese de tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Beyoğlu’nda Doğaya Destek Olana, Buz Pisti Bileti Hediye

Beyoğlu’nda Doğaya Destek Olana, Buz Pisti Bileti Hediye

Beyoğlu’nda Doğaya Destek Olana, Buz Pisti Bileti Hediye

Beyoğlu’nda Doğaya Destek Olana, Buz Pisti Bileti Hediye

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