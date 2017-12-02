İstanbul Beyoğlu'nda "Geçmişten Geleceğe Mimari Söyleşisi" gerçekleştirildi.

İstanbul Beyoğlu'nda "Geçmişten Geleceğe Mimari Söyleşisi" gerçekleştirildi.

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG) tarafından düzenlenen "Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması"nda Beyoğlu'nun geleceği konuşuldu. Grand Pera'da gerçekleşen etkinliğin bugünkü konukları yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi"nin mimarı Murat Tabanlıoğlu, mimar Sinan Genim ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye oldu. Beyoğlu'nda Geçmişten Geleceğe Mimari konulu söyleşiye Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, mimarlar ve çok sayıda akademisyen geldi. Söyleşide Beyoğlu'ndaki mimari yapıların geçmişte günümüze geldiği nokta konuşuldu. Ayrıca ilçedeki mimari yapının gelişimi ve geleceği konuşmacılar tarafından ele alındı. Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması söyleşileri gün sonunda sona erecek.