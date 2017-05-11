Beyoğlu’nda Geri Dönüşüm Kampanyasına Yoğun İlgi

Beyoğlu'nda geri dönüşüm gönüllülerinin ödüllendirildiği "Geri Dönüşüm Kampanyası Ödül Töreni"ne katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah...

Beyoğlu'nda geri dönüşüm gönüllülerinin ödüllendirildiği "Geri Dönüşüm Kampanyası Ödül Töreni"ne katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bugün kampanyamıza dört okuldan 400 tane yavrumuz daha katılarak atık pil ve yağ konusunda gayret gösterdi. İçlerinden de en fazla toplayan 23 tane yavrumuz bisiklet kazandı. Gönül isterdi ki, hepsine bisiklet verseydik" dedi.

Doğal kaynakların korunması ile ilgili önemli projelere imza atan Beyoğlu Belediyesi, 2007 yılında başlattığı atık toplama kampanyasını bu yıl da devam ettiriyor. İlçede bulunan okullarda başlatılan kampanyaya dört okuldan 400 öğrenci daha katıldı. Kampanyaya katılarak en fazla atık malzemeyi toplayan 23 öğrenci Hüviyet Bekir İlkokulu'nda düzenlenen "Geri Dönüşüm Kampanyası Ödül Töreni" ile ödüllendirildi. Sahnelenen tiyatro oyunuyla öğrencilere geri dönüşümün öneminin anlatıldığı ödül törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı'nın yanı sıra çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı.

23 öğrenciye bisiklet hediye edildi

Programda, kampanyaya katılarak en fazla atık malzemeyi toplayan 23 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Öğrencilere hediyelerini; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları takdim etti. Bisiklet hediyelerini alan öğrenciler daha sonra hep birlikte okulun bahçesinde tur attı. Başkan Demircan ayrıca kampanyaya katılan tüm öğrencileri Vialand'a götürme sözü verdi. Öğrenciler Mayıs ayının son haftasında Beyoğlu Belediyesi tarafından Vialand'a götürülecek.

"Ne kadar gayret edersek o kadar kazanırız"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, belediyelerin en önemli görevinin çevreyi temiz tutmak olduğunu belirterek, "Çevremizi temiz tutarken Belediyeye yardımcı olan yavrularımıza hediye veriyoruz. Bunlardan birisi de ilçede bulunan okullarda başlattığımız Geri Dönüşüm Kampanyamız. Kampanyamıza katılarak en fazla atıl malzeme toplayan yavrularımızı ödüllendirmek için buradayız. Bugün de kampanyamıza dört okuldan 400 tane yavrumuz daha katılarak atık pil ve yağ konusunda gayret gösterdi. İçlerinden de en fazla toplayan 23 tane yavrumuz bisiklet kazandı. Gönül isterdi ki, hepsine bisiklet verseydik. Demek ki bu dünyada ancak gayret edip gösterene hediye var. Hayatımıza böyle bakacağız. Ne kadar gayret edersek o kadar ödül almaya hak kazanırız. Kampanyamıza katılan bütün yavrularımızı alkışlıyorum. Temenni ediyoruz ki, herkes gayret etsin, herkes kazasın" dedi.

"Hep birlikte çevreyi temiz tutacağız"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ise, "Bazen bir tiyatro saatlerce konuşmanın özetini veriyor. Arkadaşlarımız bizlere çevre ile alakalı çok güzel bir sunum yapmış oldular. Hep birlikte çevreyi temiz tutacağız. Bizlere nasıl temiz teslim edildiyse bizden sonraki nesillere temiz bir şekilde teslim edeceğiz. Böyle bir etkinlikle böyle bir farkındalığın oluşmasına katkı sağlayan Sayın Belediye Başkanımıza ve onun çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Okulumuzdan bu etkinliğe katılarak gayret gösteren öğretmenleri, öğrencileri kutluyorum. Bu çalışmaların artarak devam etmesini temelli ediyorum" şeklinde konuştu.