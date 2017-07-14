Beyoğlu’nda Halisdemir’in Heykeline Ve İha’nın 15 Temmuz Fotoğraflarına Yoğun İlgi

Beyoğlu Belediyesince Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen özel anma programı yoğun ilgi görürken, vatandaşlar şehit Ömer Halisdemir'in...

Beyoğlu Belediyesince Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen özel anma programı yoğun ilgi görürken, vatandaşlar şehit Ömer Halisdemir'in heykeli ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri için özel anma programı düzenledi. Taksim Meydanı'ndaki 15 Temmuz Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Etkinlik alanının girişinde yer alan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykelinin önüne karanfil bırakılan programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sivil toplum kuruluşları, çok sayıda vatandaş ve bazı turistler katıldı.

Programa katılan vatandaşlar ve turistler, 15 Temmuz'un en önemli kahramanlarından biri olan Ömer Halisdemir'in heykeline ve İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" isimli fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ve turistler darbe girişimi sırasında İHA muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları ilgiyle incelerken, şehit Halisdemir'in heykeliyle hatıra fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan da, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı yetkilileri ile birlikte etkinlik alanını gezdi. Başkan Demircan, "Çok güzel fotoğraflar var. Ressamların eserleri var. Herkes kendi elinden geldiğince 15 Temmuz'u, birliğimizi ve beraberliğimizi ortaya koyabilmek adına böyle bir gayrete girdi. Görüyorsunuz işte, insanlar bu ruhu seviyor " dedi.

Programda ardından Gazeteci-Yazar Balçiçek İlter'in sunumu ile 15 Temmuz'u anlatan belgesellerin gösterimine ve şiir dinletilerine geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu "Ey sevgili, en sevgili" isimli şiir Taksim Meydanı'nda kısa süreli bir sessizliğe neden olurken, darbe girişiminin çocuklara sorulmasıyla oluşturulan belgesel de dikkatle izlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, şehitler için yapılan dua ile son bulacak.