  • BIST 105.176
  • Altın 139,701
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 24 °C

Beyoğlu’nda Halisdemir’in Heykeline Ve İha’nın 15 Temmuz Fotoğraflarına Yoğun İlgi

» »
Beyoğlu’nda Halisdemir’in Heykeline Ve İha’nın 15 Temmuz Fotoğraflarına Yoğun İlgi
Beyoğlu Belediyesince Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen özel anma programı yoğun ilgi görürken, vatandaşlar şehit Ömer Halisdemir'in...

Beyoğlu Belediyesince Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen özel anma programı yoğun ilgi görürken, vatandaşlar şehit Ömer Halisdemir'in heykeli ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri için özel anma programı düzenledi. Taksim Meydanı'ndaki 15 Temmuz Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Etkinlik alanının girişinde yer alan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykelinin önüne karanfil bırakılan programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sivil toplum kuruluşları, çok sayıda vatandaş ve bazı turistler katıldı.

Programa katılan vatandaşlar ve turistler, 15 Temmuz'un en önemli kahramanlarından biri olan Ömer Halisdemir'in heykeline ve İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" isimli fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ve turistler darbe girişimi sırasında İHA muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları ilgiyle incelerken, şehit Halisdemir'in heykeliyle hatıra fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan da, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı yetkilileri ile birlikte etkinlik alanını gezdi. Başkan Demircan, "Çok güzel fotoğraflar var. Ressamların eserleri var. Herkes kendi elinden geldiğince 15 Temmuz'u, birliğimizi ve beraberliğimizi ortaya koyabilmek adına böyle bir gayrete girdi. Görüyorsunuz işte, insanlar bu ruhu seviyor " dedi.

Programda ardından Gazeteci-Yazar Balçiçek İlter'in sunumu ile 15 Temmuz'u anlatan belgesellerin gösterimine ve şiir dinletilerine geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu "Ey sevgili, en sevgili" isimli şiir Taksim Meydanı'nda kısa süreli bir sessizliğe neden olurken, darbe girişiminin çocuklara sorulmasıyla oluşturulan belgesel de dikkatle izlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, şehitler için yapılan dua ile son bulacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekkeköy 15 Temmuz Şehitler Anıtı Açıldı14 Temmuz 2017 Cuma 23:28
  • Beyoğlu’nda Halisdemir’in Heykeline Ve İha’nın 15 Temmuz Fotoğraflarına Yoğun İlgi14 Temmuz 2017 Cuma 23:13
  • Engelli Gençten Valiye "Beni Evlendir Artık" Talebi14 Temmuz 2017 Cuma 22:58
  • Bakan Çelik, Mevlit Yemeğine Katıldı14 Temmuz 2017 Cuma 22:53
  • Siirt’te 25 Terörist Etkisiz Hale Getirildi14 Temmuz 2017 Cuma 22:53
  • Şırnak’ta 6 Pkk’lı Teslim Oldu14 Temmuz 2017 Cuma 22:43
  • Gazi Ve Şehit Yakınları 15 Temmuz Yemeğinde Buluştu14 Temmuz 2017 Cuma 22:38
  • İha’nın 15 Temmuz Sergi Açıklaması14 Temmuz 2017 Cuma 22:38
  • Bilal Erdoğan, 15 Temmuz Gazileri Ve Şehit Aileleri İçin Düzenlenen Programa Katıldı14 Temmuz 2017 Cuma 22:08
  • Anadolu Gençlik Derneği 15 Temmuz Yıl Dönümünde İncirlik’e Yürüdü14 Temmuz 2017 Cuma 21:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti